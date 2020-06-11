В Саратове насильник оставил окурок на месте преступления, по которому его нашли сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В октябре 2018 года в правоохранительные органы обратилась 26-летняя девушка с заявлением об изнасиловании. Заявительница рассказала, что 20 октября того же года возвращалась домой на Малую Горную, с фитнес клуба за ней увязался незнакомый мужчина. Когда она зашла в подъезд, а затем и в лифт, незнакомец проследовал за ней. Когда двери лифта закрылись мужчина произвел насильственные действия сексуального характера, но девушка смогла дать отпор и тот быстро скрылся.

В течении длительного времени личность злоумышленника была загадкой, благодаря тщательной работе следователей, тайна была раскрыта. Оказалось, что в лифт мужчина заходил с сигаретой в зубах, окурок бросил там же, правоохратели направили на ген-тест бычок, где был выделен ДНК-профиль преступника и поставлен на учет.

В последствии тот же мужчина совершил грабеж и был задержан. Когда у него взяли биологические образцы, стало понятно, что это одно и то же днк человека, который набросился на девушку и грабителя. Несмотря на то, что прошло уже больше года с момента преступления жертва опознала насильника.

32-летний ранее судимый обвиняемый своей вина не признал. Суд посчитал достаточными собранные следствием доказательства и вынес мужчине приговор в виде пяти лет и шести месяцев лишении свободы с отбыванием в колонии строгого режима.