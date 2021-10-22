В Ленинском районе Саратова затопило подвал пятиэтажного дома. Следователи организовали проверку по данному факту, сообщает СУ СКР по области.

Речь идет о доме на Ломоносова, 13. Управляющая компания бездействует. Напротив также затопило подвал жилого дома на Измайлова, 16.

Местные жители уже жаловались на затопленный подвал, разрушенный фасад и вонь в доме.

В администрации уточнили, что комитетом по ЖКХ в отношении ООО «АТСЖ» объявлено предостережение по устранению аварийной ситуации и осушению подвала.