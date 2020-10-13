Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в селе Шереметьевка Лысогорского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 12 октября жители Шереметьевки заметили полыхающий частный дом, где жил 59-летний мужчина. Прибывшие пожарные локализовали возгорание, труп найден на диване со следами термического воздействия.

Осмотр места происшествия показал, что очаг возгорания располагался рядом с диваном.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Не исключается версия, что мебель вспыхнула из-за плитки, которой топили комнату.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.



