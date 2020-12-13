Следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре в селе Лебедевка Краснокутского района 44-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 11 декабря местная жительница ночевала у соседки. 12 декабря она возвращалась домой и около 8:00 заметила, что ее дом горит.

Прибывшие пожарные потушили пламя. После этого они обнаружили в зале тело ее 44-летнего сына со значительными следами термического воздействия.

Следователи осмотрели место происшествия и труп. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено.

Очаг возгорания находился в кухне. По предварительным данным причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.



