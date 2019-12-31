Сотрудники регионального следственного управления поздравили с Новым годом ветерана Великой Отечественной воны Анатолия Иночкина, сообщает пресс-служба ведомства.

Ветеран рассказал гостям, что он родился в 1927 году в селе Козловка

Аркадакского района Саратовской области. У него было два брата, среди которых он был старшим. После окончания седьмого класса в 1940 году, желая помочь семье, он устроился на работу в местный колхоз. Когда началась война, ему было 14 лет. В 1944 году его призвали в армию и направили в Сызрань в пулеметное училище, где готовили фронтовых офицеров. Он приобрел навыки снайпера и пулемётчика. В Сызрани он прослужил до мая 1945 года, то есть до

Победы. Анатолий Михайлович удостоен ряда наград, в том числе «Ордена Ленина».

Он рассказал, что ранее в армии служили девять лет, в этой связи, он проходил службу с 1944 года по 1953 год. После окончания войны его отправили учиться в танковую школу, которая находилась в Саратове. Там готовили специалистов для танкового экипажа. В 1947 году их учебные танковые батальоны направили в Белорусский военный округ. После окончания службы в армии он был инструктором-водителем, учил новобранцев управлению танком.

В 1953 году он вернулся в Саратов и стал работать на Авиационном заводе токарем-расточником. В указанной должности он работал с 1953 года по 2010 год. Следователи СК России от всего сердца поблагодарили Анатолия Михайловича за его вклад в Победу в Великой Отечественной войне и от коллектива следственного органа накрыли ветерану праздничный стол.