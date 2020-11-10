Расследуется уголовное дело о нарушении ПДД, что повлекло за собой смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, днем 10 августа на перекрестке улиц Кирова и Советской в Петровске водитель Infiniti QХ 80 насмерть сбил 68-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу.

От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи просят откликнуться свидетелей аварии и водителей, которые на видеорегистратор зафиксировали момент трагедии. Можно обратиться по адресу: Саратов, 2-й Московский проезд, дом 16, кабинет № 17, или по телефону 8-927-114-12-30.

Расследование продолжается.