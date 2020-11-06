Следователи просят откликнуться свидетелей, которые могут помочь в раскрытии уголовного дела — убийства 51-летнего жителя Волгограда Юрия Шишлянникова.

Установлено, что 9 июля он приехал в Саратов из Московской области на могилу матери, которая находится на Старом Елшанском кладбище. Затем мужчина должен был вернуться.

Есть сведения, что на кладбище его сопровождала женщина. Около 16:00 в этот день погибший говорил с отцом, с 17:00 до 18:00 с приятелем, который живет на улице Радищева. Вечером на железнодорожном вокзале города мужчина попал в поле зрения полиции. Следующим утром приятель спросил его, уехал ли тот в свой город. На что получил ответ — в отсутствие денег на билет сначала нужно будет заложить телефон в ломбард.

Больше на связь мужчина не выходил. Его тело обнаружили 25 июля в районе Глебучева оврага.

Следователи просят откликнуться всех, кто общался с погибшим в эти дни, был очевидцем каких-то обстоятельств с его участием, знакомых, друзей, сослуживцев.

Нужно обратиться в отдел по адресу: улица Чернышевского, дом 175, либо по телефону +7-845-274-15-47, +7-845-274-15-47, +7-960-340-89-96, +7-953-634-55-35.