В ходе проведения мониторинга СМИ на сайте одного из интернет-изданий выявлена публикация, в которой сообщается о нападении стаи бродячих собак на ребенка в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В публикации указано, что 2 февраля на улице Тульской Саратова стая бродячих собак напала на 9-летнего ребенка, одна из которых укусила его за локоть.

Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, ответственных за отлов бродячих животных.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.