Следователи СК проверят публикацию в СМИ, в которой сообщается о том, что подвал жилого дома по улице Челюскинцев в Саратове затоплен канализационными водами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В публикации указано, что подвал дома № 173 по улице Челюскинцев в Кировском районе залит канализационными водами с августа текущего года. Со стороны управляющей компании обслуживание дома не осуществляется.

Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшему.

По результатам проверки будет принято решение.