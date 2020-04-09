В Саратове расследуется дело о фейковой новости про 44 заболевших коронавирусом медиков. Об этом сообщает СУ СКР.

— На одном из телеграмм-каналов размещена статья о якобы заболевших коронавирусной инфекцией 44 медицинских работниках. Данная информация не соответствует действительности и опровергнута Минздравом Саратовской области, — говорится в официальном заявлении следователей.

В настоящее дело правоохранители устанавливают личность, разместившего ложную новость. По результатам проверки будет принято решение.