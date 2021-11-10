В ходе проведения следственным органом мониторинга СМИ в одной из социальных сетей выявлена публикация о нападении собаки на ребенка в Саратове.

Следственным отделом по данному факту организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Согласно информации, размещённой в группе социальной сети, бездомная собака укусила ребенка у дома № 14-а на улице Тархова в Ленинском районе.

Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшему.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.