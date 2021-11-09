Следователи СК проверят публикацию, в которой сообщается о том, что пожилая женщина проживает в квартире, где нет света, газа и отопления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Саратовской области.

В публикации говорится, что пожилая женщина проживает в коммунальной квартире в доме № 70-а по улице Университетская в Саратове. В данном доме с весны текущего года нет света, газа и отопления. Женщина не может себя обслуживать, поскольку не ходит. Другие жильцы данного дома уже переехали. Необходимой помощи и поддержки по отношению к пожилой женщине органы власти не предпринимают.

Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшему.