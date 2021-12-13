Следователи проверяют публикацию в СМИ, в которой сообщается о нарушении прав пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

70-летняя жительница Энгельса была госпитализирована в Энгельсскую городскую клиническую больницу № 1 из-за высокого давления, где заболела ковидом и была переведена в ковидный госпиталь, базирующийся в корпусе старого роддома.

Вследствие некачественного ухода со стороны медперсонала клиники, а также из-за смерти супруга женщина просила выписать ее домой. При выписке сотрудница госпиталя повезла её на каталке к выходу, однако в дверной проём коляска не прошла. Несмотря на сильную слабость, сотрудница больницы предложила женщине перемещаться самостоятельно, а при отсутствии возможности, ползти и насмехалась над пациенткой.

При поступлении в ковидную клинику у пациентки было диагностировано 90% поражения лёгких. А за полтора месяца лечения процент поражения одного лёгкого снизился до 85 %, другого — до 70 %. Воспалительный процесс у пожилой женщины сохраняется. Она очень сильно похудела, во рту образовались язвы, на руках, ногах и подмышках появились синяки. Однако из-за отношения медперсонала, она отказывается повторно ложиться в больницу, так как опасается, что с ней будут обращаться так же.

Следственным отделом по данному факту организована доследственная проверка.