Следователи проверят информацию в СМИ, в которой речь шла о случае, когда сотрудники транспортного предприятия высадили несовершеннолетнюю девочку из общественного транспорта.

По данным СМИ, 17 октября в Саратове 14-летнюю школьницу с проездным билетом в нарушение действующего законодательства высадили из трамвая № 9 из-за отсутствия у нее справки от образовательного учреждения.

Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.