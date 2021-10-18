Следователи проверят информацию в СМИ, в которой речь шла о случае, когда сотрудники транспортного предприятия высадили несовершеннолетнюю девочку из общественного транспорта. 

По данным СМИ, 17 октября в Саратове 14-летнюю школьницу с проездным билетом в нарушение действующего законодательства высадили из трамвая № 9 из-за отсутствия у нее справки от образовательного учреждения.  

Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на  установление всех обстоятельств. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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