Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели при пожаре 43-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне, 8 октября, в Вольске к жильцам одного из домов на улице Комбайнеров в гости приехал мужчина. Подходя к месту назначения, он заметил возгорание соседнего дома и вызвал на место пожарных. До их приезда из горящего дома смог выбраться 43-летний хозяин. После тушения огня в доме нашли тело его 43-летней супруги.

Скорее всего очаг возгорания находился в коридоре дома. Причина устанавливается. Повреждений на теле женщины в ходе внешнего осмотра не обнаружено. Следователи считают, что она отравилась угарным газом.

Следствие продолжается.