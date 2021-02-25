Сегодня, 25 февраля, в районную больницу Красноармейска с подозрением на отравление госпитализировали шестеро четвероклассников из местной школы №3. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
Детям оказывают необходимую медпомощь.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Осмотрено место происшествия, затребованы сведения о результатах медицинского обследования пострадавших.
Опрашивают персонал школы.
По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
Напомним, в соцсетях сообщалось о том, что дети съели моющие таблетки, из-за чего им стало плохо.