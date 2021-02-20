Следователи организовали проверку после публикации о получении травм 24-летним жителем Вольска. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

13 февраля 2021 года в больницу госпитализировали 24-летнего жителя Вольска. В ночь с 12 на 13 число он шел по мосту через Глебучев овраг у дома №190\198 на улице Чернышевского в Саратове и упал с моста.

Причиной этого могло стать отсутствие перил и разрушенный асфальт.

Организована доследственная проверка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, затребованы документы, касающиеся перехода о его балансосодержателе и ремонте. Затребована медицинская документация пострадавшего для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.









