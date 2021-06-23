Следователи проводят доследственную проверку по факту ДТП под Саратовом, унесшего жизни четырех человек. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 23 июня около 11:00 на 268 километре автодороги «Саратов-Сызрань-Волгоград» между селами Шевыревка и Боковка Саратовского района 64-летний водитель автомобиля Renault Duster разворачивался на трассе и влетел в фуру MAN, которая ехала в ту же сторону, что и он.

64-летний водитель легковушки, 30-летний мужчина и годовалый ребенок из салона авто скончались на месте. 27-летнюю женщину, которая тоже была в салоне авто, госпитализировали. Через непродолжительное время она скончалась в больнице.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение. Ход проверки контролирует прокуратура.