Меньше месяца понадобилось правоохранителям для того, чтобы раскрыть грабеж Базарно-Карабулакском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 13 декабря прошлого года 16-летний юноша решил украсть у своих пожилых сбережения. Проникнуть в жилье через дверь он не сумел, поэтому вошел в дом через незапертое окно и начал шарить по шкафам в поисках деньги. Пенсионерки заметили присутствие постороннего и потребовали, чтобы он ушел, но парень продолжил поиски. Покинул жилище он только после того, как убедился, что денег у пожилых женщин нет.

В ходе следствия юноша полностью признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело передано в суд.