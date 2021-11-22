Возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности 16-летнему юноше из Балакова. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, 9 ноября утром 16-летний учащийся средней школы города Балаково из-за ухудшения самочувствия обратился в медпункт образовательного учреждения. Медицинский работник школы пытался оказать ученику первую помощь, а также вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Подростка доставили в реанимацию больницы, где он скончался.

Обстоятельства произошедшего выясняются, изъяты необходимые документы, по которым будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти юноши.

Расследование уголовного дела продолжается.