Следственное управление СК в Саратове разбирается с сосульками на зданиях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Следователями на одном из интернет-сайтов выявлена публикация, в которой сообщается об образовании снега, наледи и сосулек, представляющих опасность обрушения, на крышах домов по улице Студеной и 3-му Студеному проезду в Саратове, находящихся в непосредственной близости от детских садов и школ.

Проводится проверка по данному факту. Устанавливаются лица, ответственных за эксплуатацию данных зданий.