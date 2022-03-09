Следователи выявили публикацию с сообщением о нападении собаки на несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Накануне, 8 марта, около дома № 11 по улице Пензенской Саратова бродячая собака напала на 11-летнего мальчика. У ребенка были диагностированы множественные укушенные раны и ссадины. В результате полученных травм ребенок был госпитализирован в больницу.

По данному факту проводят проверку. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.