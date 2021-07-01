Вчера, 30 июня, во Фрунзенском районе Саратова ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже дома на улице Астраханская, сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Мальчик возрастом год и десять месяцев находился дома с мамой. По словам женщины, ребенок облокотился на москитную сетку на кухне квартиры, из-за чего выпал из окна. Мальчик доставлен в больницу с травмами.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.