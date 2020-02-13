Следователями СК России по Саратовской области в городе Оренбурге найдены родственники солдата, похороненного на Воскресенском кладбище в Саратове, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В состав поисковой группы вошли сотрудники аппарата следственного управления, территориальных следственных отделов, студенты Саратовских вузов.

Спустя время в Оренбургской области найдены племянницы красноармейца Ивана Кузнецова, умершего от ран в госпитале в Саратове. Их пригласили в Саратов для посещения братской могилы в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Следственное управление организует проезд, размещение и посещение памятных мест.