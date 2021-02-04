Следователи выясняют, где находится без вести пропавший в Ершове 31-летний Петр Бутенко, родившийся 28 сентября 1989 года. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, мужчина переехал в Абинск, где жил и работал.

29 декабря он приехал в Ершов, где в частном доме в Мирном переулке живут его родители. Вечером пошел к приятелю, который живет на Станционной улице города.

Около 3:00 30 декабря друг проводил его до пересечения Станционной и Стадионной улиц. Он пошел по Стадионной улице в обратном от своего дома направлении с тех пор его никто не видел.

Этот же день был последним, когда мужчина был доступен по телефону. В Абинск он не возвращался.

Правоохранители разыскивают мужчину, отрабатывался круг его посещения, возможные маршруты. Поиск не принес своих плодов.

Приметы мужчины: на вид 28-32 года, рост 180-185 сантиметров, плотное телосложение, темные волосы с проседью, стрижка “площадка”, большие карие глаза.

Он был одет в черное пальто драповое длиной до середины бедра, светло-голубые джинсы, черную шапку и ботинки этого же цвета.

При себе у него был мобильник марки Xiaoni 3 S, банковская карта, паспорт.

Из особых примет: шрам на левом запястье и над верхней губой.

Всех, кто что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по адресу: Ершов, Краснопартизанская улица 8, или по телефону: 8 (845-64) 5-72-40.