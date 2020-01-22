Фото: ГИБДД

Следователи СК ищут свидетелей резонансного ДТП в Татищевском районе.

Для восстановления полной картины происшествия следователи просят откликнуться всех, кто был очевидцем смертельной аварии с участием минивэна Hyundai и автомобиля ГАЗ-3110 (Волга).

Если вам что-то известно об обстоятельствах случившегося, сообщите по информацию по адресу: Саратов, 2-ой Московский проезд, дом 16, тел. 74-15-00, 8-917-207-69-78.

Напомним, утром 16 января на трассе столкнулись минивэн и Волга. В результате ДТП погибли три человека из иномарки и водитель отечественной легковушки. Губернатор области распорядился взять на личный контроль оказания помощи пострадавшим министру здравоохранения, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин передать дело следователям для расследования. 17 января водителю минивэна было выдвинуто обвинение произошедший аварии.

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