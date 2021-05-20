Расследование уголовного дела об убийстве мужчины, чье тело обнаружил житель Кировского района Саратова 19 мая у посадок в километре от дома №7 на улице Кузнецова продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

На его теле обнаружены множественные повреждения, а также следы термического воздействия в области головы, туловища и конечностей.

Следователи вместе с полицией устанавливают личность погибшего.

На вид ему около 30-40 лет, рост 165-170 см, волосы коротко стриженые. Был одет в трико темно-синего цвета, футболку «Поло» голубого цвета с белой полосой возле горловины, серые носки. Особые приметы: на верхней челюсти имеется четыре вставных зуба-резца.

Следственное управление обращается к жителям региона, кто по описанию мужчины узнал его, просим Вас позвонить в следственный орган по телефону 8 (845-2) 74-15-58.