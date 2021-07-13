Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в пруде Семхоз в Кировском районе тела неизвестного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Как стало известно, вчера, 12 июля, тело мужчины в пруду обнаружили рыбаки. Они самостоятельно извлекли его на берег, после чего вызвали полицию. На вид утонувшему мужчине около 40 лет.

Следователи провели осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Сейчас выполняются мероприятия, направленные на установление точной причины смерти, личности погибшего и всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.