Накануне, 13 декабря, бригадой «скорой», прибывшей по вызову в частный дом в одном из населенных пунктов Базарно-Карабулакского района Саратовской области, была констатирована смерть полуторамесячного мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, осуществляется сбор информации о семье, где воспитывался ребенок.

По результатам проверки будет принято решение.