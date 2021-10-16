В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

По предварительным данным, 15 октября днем произошло возгорание пристройки к заброшенному частному дому на улице Серова в Балакове. Прибывшие по вызову пожарные после тушения огня нашли в помещении пристройки тело неизвестного мужчины.

В ходе проверки личность погибшего установлена. Им оказался 67-летний житель Балакова. Признаков насильственной смерти, а также следов термического воздействия, на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти погибшего. Проверка продолжается.