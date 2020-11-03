Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья пожилых людей в пансионате для престарелых. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

С августа по сентябрь 2020 года предприниматель организовал его в арендуемом здании на улице Архитектора Салько в городе. Работники учреждения не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования. На месте не было даже медработника и соответствующую помощь постояльцам никто не оказывал.

Деятельность пансионата приостановили.

Обстоятельства дела устанавливаются, доказательства закрепляются. Расследование набирает ход.

Напомним, что в учреждении была зафиксирована вспышка чесотки. Председатель СК России поручал провести проверку в учреждении, что и сделали местные следователи.