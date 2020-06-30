Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 16-летней Анастасии Мельниковой. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Девушка пропала 26 июня, с 10:00 до 16:30 она ушла из дома на Деловой улице 26А, с тех пор о ней ничего не известно.

До 20:00 она вела переписку в соцсети «ВКонтакте» со своей страницы, а потом удалила ее.

Подростка ищут опытные криминалисты и следователи, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы.

Расследование находится на особом контроле у следователей.