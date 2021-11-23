Возбуждено уголовное дело по за халатность при выполняемой работе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

7 ноября 2019 года между администрацией одного из муниципальных образований Хвалынского района по результатам проведения аукциона был заключен контракт с ООО, предметом которого стала реконструкция системы водоснабжения в одном из поселков. Цена контракта составила 74,8 млн рублей.

В декабре 2019 года между администрацией и ЖКХ было подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере 74,8 млн рублей.

В сентябре 2020 года, а также в декабре 2020 года администрацией были подписаны акты выполненных работ по осуществлению строительного контроля на сумму 2,6 млн руб, и 445,5 тыс рублей. Деньги в общей сумме 3,1 млн рублей были перечислены подрядчику. Однако деньги из субсидии не предназначались для оплаты строительного надзора.

Бюджету Саратовской области был причинен ущерб на сумму 3,1 миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается.