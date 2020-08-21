Следственный отдел по городу Саратов в отношении городской администрации возбудил уголовное дело в связи с превышением полномочий и воспрепятствованием предпринимательской деятельности. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, что в декабре 2019 года директор общества с ограниченной ответственностью обратилась с заявлением на аренду земельного участка в Ленинском районе Саратова в комитет по управлению имуществом. Предпринимательница хотела провести некоторые работы с пользованием недр, но городской администрацией было отказано женщине по данному вопросу.

Причина отказа была объяснена тем, что земельный участок находится в зоне специального назначения и добывать на нем полезные ископаемые нельзя. Отказ послужил нарушением прав на занятие законной предпринимательской деятельностью.

Во время проверки прокуратурой данный факт и послужил возбуждению уголовного дела в отношении городской администрации.