Возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения веществ и отходов, создающих угрозу причинения вреда здоровью человека или окружающей среде. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 6 июля 2020 года в километре от дома №11 на улице Кузнецова в Саратове местные жители обнаружили 94 тары с химическими веществами. Напомним, судя по наклейкам они могут относится к высоко опасным и умеренно опасным веществам.

Находку изъяли и сдали в спецорганизацию, чтобы их потом утилизировали как положено.

Расследование продолжается.