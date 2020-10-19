Следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре неизвестного мужчины в Энгельсе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 16 октября 2020 года около 22:00 местные жители сообщили о вспыхнувшем гараже в ГСК у дома №1 на проспекте Фридриха Энгельса.

Прибывшие огнеборцы потушили объект, внутри обнаружили труп со значительными следами термического воздействия.

Места происшествия осмотрено, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили. На вид ему около 35-40 лет.

По предварительным данным в гараже развели костер, от которого вспыхнул мусор, который лежал на полу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.



