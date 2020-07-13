Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 46-летнему мужчине, из-за чего он скончался. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Напомним, тело мужчины с травмами в области головы обнаружили днем 9 июля у одного из домов на улице Нефтяников в поселке Красный Октябрь.

По данным следствия, в этот день он пил с двумя приятелями у подъезда многоквартирного дома. Погибший повздорил с другом, конфликт перерос в драку.

Позже к этому зданию подъехал 22-летний местный житель и сделал замечание буянам. В ответ на это 46-летний мужчина начал пререкаться и получил удар по голове, от чего упал на землю, а через некоторое время скончался.

Очевидцы произошедшего дали свою версию событий и попросили не лишать свободы молодого парня.

Следователям и экспертам предстоит узнать, кто причинил пострадавшему травмы головы и шеи и из-за каких из них именно он умер. Расследование продолжается.