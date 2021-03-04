Следователи организовали проверку по информации из СМИ о непригодном для проживания доме в Хвалынске. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Там возвели двухэтажный жилой дом, куда переселили граждан из аварийного жилья.

За шесть лет эксплуатации здание пришло в негодность.

Деревянные полы просели и разрушаются, во всех помещениях сырость и плесень, а душевое помещение протекает на нижний этаж.

На жалобы жильцов в администрации Хвалынского района никак не реагируют.

Организована проверка, проводится осмотр дома. Затребована документация о строительстве, приемке и вводе здания в эксплуатацию. Следователи опросят подрядчиков и представителей заказчика, которые приняли этот объект.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.