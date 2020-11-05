Сегодняшним утром жильцы двухэтажки на улице Гоголя в Волжском районе Саратова заметили огонь, который шел из квартиры на втором этаже. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Прибывшие пожарные потушили огонь, на кровати в комнате обнаружили тело 69-летней хозяйки жилища со следами термического воздействия.

Следователь осмотрел место происшествия и тело погибшей. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. Очаг возгорания был рядом с местом обнаружения трупа.

Судебно-медицинское исследование и проверка позволят выяснить, при каких обстоятельствах скончалась женщина. Впоследствии примут соответствующее процессуальное решение.









