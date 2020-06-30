Следователи выясняют, как и почему скончался мужчина, тело которого обнаружили сегодня утром, 30 июня, в озере Холодное Энгельса. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, туда прибыл мужчина, чтобы набрать в водоеме ряску для уток в свое хозяйство. Он нашел на середине водоема тело человека и сообщил правоохранителям.

Прибывшие сотрудники Облспаса извлекли тело.

Выяснилось, что он — 37-летний житель Красного Кута, о котором ничего не было известно с марта 2020 года. При себе у него были документы, удостоверяющие личность.

Следователи с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Обстоятельства трагедии выясняются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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