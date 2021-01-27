В Саратове проводится проверка по факту гибели мужчины на железной дороге, сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Напомним, сегодня с пешеходного моста у остановочной платформы «Молодежная» на крышу проходящего локомотива упал мужчина. При падении он зацепил контактную электросеть и загорелся. Локомотив с горящем трупом на крыше проехал еще какое-то расстояние, после чего остановился. Прибывшие на место спасатели сняли тело.

Следователем Саратовского следственного отдела на транспорте организована проверка, которая установит причины случившегося и личность погибшего.