Следователи проводят проверку после обнаружения в водоеме Заводского района Саратова тела 34-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 26 июня он с двумя приятелями отдыхал на берегу Волги в селе Трещиха. Вечером мужчины пошли купаться. Двое приятелей вышли на берег и обнаружили отсутствие третьего, о чем сообщили в полицию.

Водолазы облспаса на следующее утро обнаружили его на дне водоема.

Следователь осмотрел места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины его смерти.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.