Следователи проводят проверку после гибели на пожаре 71-летнего мужчины в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По предварительным данным около 8:00 28 февраля гражданин из общежития на улице Шехурдина увидел дым, который шел из двери комнаты соседа и вызвал пожарных.
После ликвидации огня, те обнаружили в комнате 71-летнего хозяина жилища и экстренно эвакуировали его.
Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.
Следователь осмотрел место происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
Очаг возгорания был у подножья матраса, на котором спал гражданин. Там же обнаружили электроплитку. По предварительным данным причиной ЧП мог стать именно этот электроприбор.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшего. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.