Следователи проводят проверку после гибели на пожаре 71-летнего мужчины в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным около 8:00 28 февраля гражданин из общежития на улице Шехурдина увидел дым, который шел из двери комнаты соседа и вызвал пожарных.

После ликвидации огня, те обнаружили в комнате 71-летнего хозяина жилища и экстренно эвакуировали его.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Следователь осмотрел место происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Очаг возгорания был у подножья матраса, на котором спал гражданин. Там же обнаружили электроплитку. По предварительным данным причиной ЧП мог стать именно этот электроприбор.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшего. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.







