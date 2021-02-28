Следователи организовали проверку после смерти двух детей в полынье на Волге. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 28 февраля пять ребят гуляли вдоль реки в Вольске. На расстоянии около 400 метров от набережной имени Злобина шестилетний мальчик вышел на лед и провалился. Ему на помощь поспешил 11-летний брат.

Замерзшая вода не выдержала детей и они оба ушли под нее.

Их приятели бросились за помощью.

Следователь осмотрел место происшествия. Сотрудники облспаса обследуют водоем в поисках тел детей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.





