Следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре 63-летнего мужчины в Татищевском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным в ночь с 21 на 22 декабря в поселке Октябрьский городок Татищевского района вспыхнул двухэтажный жилой дом. Пожар заметили граждане из общежития, расположенного неподалеку.

Прибывшие огнеборцы локализовали возгорание и обнаружили в комнате на диване тело 63-летнего хозяина дома. Во второй половине здания никто не проживал.

Следователи осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Очаг возгорания располагался у диване, где обнаружили плитку и прогар в полу.

По предварительным данным этот прибор и мог стать причиной пожара.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет определить точную причину смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

