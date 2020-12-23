Следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре 63-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 23 декабря около полуночи жители села Пристанное обнаружили огонь, который шел из частного дома, где жил пенсионер.

Прибывшие пожарные локализовали возгорание. У входа в комнату был обнаружен труп хозяина дома со значительными следами термического воздействия.

Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего. Признаков насильственной смерти на его теле при внешнем осмотре не обнаружено.

Очаг возгорания располагался на кухне, по предварительным данным причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет определить точную причину смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

