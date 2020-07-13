Следователи выясняют, как погиб на пляже 23-летний парень в Марксе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, днем 12 июля он отдыхал со старшим братом на городском пляже. Они решили переплыть реку, последний ушел далеко вперед на обратном пути. Потом мужчина оглянулся и увидел, как родственник начал захлебываться водой.



Гражданин бросился ему на помощь, но у него ничего не получилось.

Прибывшие спасатели вытащили молодого человека на берег, он не подавал признаков жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следователи осмотрели место происшествия, повреждений на теле погибшего не обнаружено.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.