Следователи проверят, почему чиновники не предоставили жилье многодетной семье из Саратова, которая больше 20 лет живет в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Матери-одиночке Светлане Ерахтиной городские власти выделили временную жилплощадь в 132 квадратных метра в здании детского сада №132 Заводского района еще в 1998 году.

По словам женщины, руководство детсада все это время пыталось избавиться от семьи любыми способами.

Помещение, в котором они живут, считается нежилым, поэтому семья даже не может поставить счетчики и рассчитаться с долгами по ЖКУ. Ждет свою квартиру Ерахтина уже 15 лет.

Сейчас этой ситуацией начали заниматься зампред правительства области Роман Грибов, прокуратура региона, детский омбудсмен Татьяна Загороднаяя.

Следственный отдел области продолжает вести комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.