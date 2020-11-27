Вечером 26 ноября бригада “скорой помощи” прибыла на помощь 60-летнему жителю квартиры дома на 2-м проезде Азина в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
Пенсионер скончался во время того, как его везли в больницу.
Следователь осмотрел труп, у которого выявлены кровоподтеки в области лица и тела.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, выясняется, при каких условиях мужчина получил эти травмы.
Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.
По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.