Следователи проводят проверку по факту обнаружения в водоеме тела 48-летнего мужчины в Балакове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 48-летний житель Москвы временно проживал у своей знакомой в одном из многоквартирных домов на улице Менделеева в городе. 28 октября он ушел из дома и с тех пор его никто не видел.

Только 26 апреля мужчину обнаружили, в водоеме у его временного жилища.

Спасатели вытащили тело гражданина, а следователи осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего выясняются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.